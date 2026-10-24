Rugby del Club Atlético Municipal:
M 17: Torneo Clausura URR.
Este domingo, nuestra M 17 recibe a Los Caranchos en una nueva Fecha del Torneo.
Domingo 25 de Octubre:
Hora: 11:30.
Club Atlético Municipal.
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M 17: Torneo Clausura URR.
Este domingo, nuestra M 17 recibe a Los Caranchos en una nueva Fecha del Torneo.
Domingo 25 de Octubre:
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