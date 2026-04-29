Rugby del Club Atlético Municipal:

Felicitaciones Peka:

Desde el Club Atlético Municipal Felicitamos a Valentín Ferrero, árbitro formado en nuestra institución y actual representante del Jockey Club de Córdoba, por su debut como árbitro principal en el Torneo del Interior B.

El torneo del Interior es una de las competencias más importantes del País, organizada por la UAR, que reúne a los mejores clubes de las distintas Uniones Provinciales.

Debut.

Sábado 25 de Abril.

vs. Los Tordos R. C.(Mendoza) vs. Huirapuca(Tucumán)

16:00 horas.

Un orgullo para nuestro club acompañar tu crecimiento dentro del rugby.