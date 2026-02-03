Durante la tarde y noche del pasado domingo 1, el centro de Marcos Juárez volvió a vibrar a puro ritmo y tradición, con una nueva edición del Festival Provincial de Folklore.

El evento, el cual ya lleva varios años, comenzó alrededor de las 20 horas con el desfile de las agrupaciones gauchas, la cual finalizó en el predio del Ferrocarril y se entonó el Himno Nacional Argentino.

Luego, en este mismo lugar, el escenario mayor se llenó de grandes artistas, como Silvia Torres, Patio I’ Tierra Folk, Guerreros, y también los ballets como Alma Cautiva, Artistas de Marcos Juárez y Yaraví.

El cierre, ya entrada la noche, estuvo a cargo de Lázaro Caballero, el cantante que viene armando su trayectoria en los grandes festivales del país.

Una gran multitud de personas estuvieron presentes en el lugar, acompañando también al buffet a cargo de los Bomberos de Marcos Juárez.

Además, los ciudadanos pudieron disfrutar de la feria de microemprendedores cruzando la calle, sobre Plaza General Paz. Como también los más pequeños, con el parque de juegos en el mismo predio del ferrocarril.

Los eventos del fin de semana en la ciudad continuarán hasta finales de febrero, todos con entrada libre y gratuita.