Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 17:55, el cuerpo bomberil de Inriville fue convocado por un incendio vehicular que estaba ocurriendo en la Ruta Provincial Nº 58, a la altura del kilómetro 6, en cercanías de la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una Peugeot Partner, en la cual viajaba un hombre mayor de edad, oriundo de General Baldissera, comenzó a prenderse fuego.

Al llegar los bomberos, el conductor se encontraba fuera del automóvil, y las llamas habían tomado parte del vehículo, por lo que realizaron las tareas de extinción y enfriamiento del lugar.

Luego trasladaron al sujeto al centro de salud más cercano para realizar los controles necesarios.

Aún se investigan las causas del hecho.