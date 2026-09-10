Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: NÈSTOR RAÙL DANNA.
Edad: 65 Años.
Sus restos seràn trasladados a Crematorio, el dìa viernes 11 de Septiembre a las 08:00 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: NÈSTOR RAÙL DANNA.
Edad: 65 Años.
Sus restos seràn trasladados a Crematorio, el dìa viernes 11 de Septiembre a las 08:00 horas.
Servicio: COYSPU.
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