Durante las primeras horas del domingo, aproximadamente a las 2, personal policial de la ciudad recibió una denuncia por robo en un kiosco ubicado en zona sur de la ciudad, más específicamente entre las calles Salta y Pellegrini.

Allí, momentos antes, cuatro delincuentes intentaron robar bebidas del lugar y huyeron.

Rápidamente, con los datos aportados de los denunciantes, la policía comenzó una investigación para dar con los sujetos, a quienes pudieron reconocer minutos después.

Como resultado, 4 mayores de edad, 3 de 21 y uno de 24 años, fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría local para labrar las actas correspondientes.