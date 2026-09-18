Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Fútbol Femenino: Fecha 4 de la Liga Bellvillense.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Viernes 18 de Septiembre.
Lugar: Complejo Rodolfo Depetris.
Hora: 20:45 horas.
Básquet: Fecha 9 Primera División Asociación Cañadense.
C. A. CARCARAÑA vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Viernes 18 de Septiembre.
Hora: 21:30 horas.
Lugar: Carcaraña.
Básquet: Formativas:
PROVINCIAL DE SALTO GRANDE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 19 de Septiembre.
Cancha de Salto Grande.
U 9: 10:00 horas U 11: 11:00 horas U 13: 12:00 horas U 17: 13:30 horas U 21: 15:00 horas.
Patín: ¡ 3 er Torneo Zonal Arpace !.
Sábado 19 de Septiembre.
Lugar: Sporting Club de Corral de Bustos.
Aguagym:
¡ Encuentro Aguagym !.
Sábado 19 de Septiembre.
Club Unión America.
Natación: ¡ Provincial Leones en el Agua !.
Nivel G 1 y G 2 y Promocionales.
Sábado 19 de Septiembre.
Club Leones desde las 08:00 horas.
Fútbol Infantil: Fecha 7.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
Sábado 19 de Septiembre.
Cancha Rodolfo Depetris.
A partir de las 12:00 horas.
Natación: ¡ Juegos del Sudeste !.
Nivel G 1 y G 2.
Domingo 20 de Septiembre.
Lugar: Club Leones desde las 08:00 horas.
Fútbol Mayor: Fecha 9 de la Liga Bellvillense.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER
Domingo 20 de Septiembre.
Cancha Rodolfo Depetris.
14:00 horas Cuarta División.
16:00 horas Primera División
Básquet: Fecha 6 Partido Pendiente.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. ADEO DE CAÑADA DE GÓMEZ
Domingo 20 de Septiembre.
Hora: 20:00.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
Lugar: Marcos Juárez.
Bochas: ¡ 18 Campeonato Provincial !.
Segunda Categoría.
Viernes 18 y Sábado 19 de Septiembre.
Club C. Dowdall.
Lugar: Pozo del Molle.
Gimnasía Artística:
¡ 3 Torneo Provincial.
Del 18 al 20 de Septiembre.
Lugar: Rosario.
Federación Santafesina.