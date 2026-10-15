Básquet de Argentino:
Anoche en Cañada de Gómez por la 13 Fecha del Torneo Clausura de la Asociación Cañadense en Primera División, Argentino de Marcos Juárez venció de visitante a Adeo de Cañada de Gómez por 79 a 70.
Por Adeo de Cañada de Gómez: Cupulutti 9, Leonardi 9, González 7, Paredes 14, Uriel Pascualetto 18, Mainardi -, Zuculini 3, Frigerio 10.
D. T: Monteresino D.
Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 11, Enzo Sarasola 22, Dante Dal Dosso 14, Axel Gil 18, Maximiliano Dal Dosso 9, Emiliano Carpinetti 5, y Francisco Galván -.
D. T: Claudio Sposetti.
1 Cuarto: 17-16 2 Cuarto: 20-19 3 Cuarto: 19-25 y 4 Cuarto: 14-19.
Argentino termino con el 1 en la fase regular y espera rival de la reclasificación.