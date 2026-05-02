Bàsquet de Argentino:

El jueves por la noche por el Torneo Federal de Bàsquet, en el Gimnasio Aroòn Gerchunoff Argentino de Marcos Juàrez venciò a Naùtico Sportivo Avellaneda de Rosario por 81 a 69.

Por Argentino de Marcos Juàrez: Pedro Boccardo -, Benjamìn Delfederico -, Emiliano Carpinetti 7, Luca Feresìn 2, Enzo Sarasola 25, Tomàs Ercoli -, Dante Dal Dosso 12, Juliàn Marìn 5, Juan Cesanelli -, Ignacio Zaffetti 25, Maximiliano Dal Dosso 5 y Tadeo Verbauwede -.

D. T: Miguel Bustos.

Por Nàutico Sportivo Avellaneda de Rosario: Francisco Miñon -, Yago Sainz Benito -, Facundo Castro 17, Ignacio Parejas 5, Tomàs Mondolo 13, Franco Falcone 10, Donato Vitulli -, Santiago Nomdedeu 9. Francisco Marinelli -, Gonzalo Garrofe 13, Facundo Sàez Larrañaga 2, y Blas Alberti -.

D. T: Andrès Pìccoli.

1 Cuarto: 29-09 2 Cuarto: 58-33(29-24) 3 Cuarto: 70-53(12-20) y 4 Cuarto: 81-69(11-16).

Los jueces fueron: Leandro Mozzoni y Pedro Villarreal de Cañada de Gòmez-Comisionado Tècnico: Hèctor Romero.

En el 3 x 3: Victoria de Argentino por 12 a 11.

Por Argentino: Galvàn, Gòmez, Holtz y Comba. Por Nàutico: Miñon, Garcìa y Garcìa Callegaris.

En la pròxima fecha del Federal el 12 de Mayo serà el clàsico Argentino visitarà a San Martìn en el Leonardo Gutièrrez.