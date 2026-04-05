Básquet de San Martín:

¡ Desde su casa San Martìn se hace fuerte en el Federal !.

El Gaucho superò de forma contundente a Rosario Central 85 a 51, por una nueva Fecha de la Liga Federal, en una excelente noche de Leandro Graef goleador del juego con 20 Puntos y Marco Espíndola con 17. En la visita se destacó Matías Martínez con 10 tantos.

El Cele consiguiò su segunda victoria en la Conferencia Litoral B de la Liga Federal, tras imponerse en un Partido donde fue muy superior a Rosario Central por 85 a 51. En el Cele hubo un goleo repartido, aunque sobresalieron Graef con 20, Espíndola 17, Alderete 11 y Barros con 10, más la conducciòn compartida y efectiva de Eydallin y Carmona.

El equipo de Pierdominici, logro llevar adelante un muy buen juego, con una intensa marca, obteniendo varias canastas de rápidos contragolpès y teniendo una buena efectividad en el tiro externo, esto le permitiò llegar a esta importante y clara victoria de local.

Por San Martìn de Marcos Juárez: Leandro Graef 20, Bautista Rodríguez Begil -, Juan Ignacio Dassie 2, Valentino Carmona 5, Francisco Secco 5, Marco Espìndola 17, Luis Alderete 11, Matìas Bonavia 3, Nicolàs Eydallin 3, Mateo Grosso -, Agustìn Barros 10 y Germán Molina 9.

D. T: Esteban Pierdominici A. T: Facundo Montechiari P. F. Federico Salas y Utilero: Mario Ciciliani.

Por Rosario Central: Valentino Verdaro 2, Lucio Acosta -, Santiago García Facal 9, Andrès Montani -, Matìas Martìnez 10, Mauro Burgos 7, Valentino Juàrez -, Alejo Paoloni 7, Jeremìas Minzer 5, Franco Fernàndez 5, Alvaro Zabala -, y Simòn Martoccia 6.-

D. T: Gustavo Sandrini.

Los jueces fueron: Roberto Mosello de Villa Marìa y Pedro Villarreal de Cañada de Gòmez. Comisionado Tècnico: Pablo Di Tomasso.

1 Cuarto: 20-15 2 Cuarto: 43-26(23-11) 3 Cuarto: 57-38(14-12) y 4 Cuarto: 85-51(28-13).

El Gaucho tendrà su pròximo compromiso por el Federal el domingo 12 de Abril en el clàsico de la ciudad, frente a Argentino, mientras que por la Cañadense serà visitante de Adeo de Cañada de Gómez.

En el 3 x 3 también fue victoria del Gaucho por 18 a 3, con Santino Reinaudi, Gennaro Ceballos, Bautista Rossetti y Bautista Kloster D»eramo.

Por Central: Valentino Juàrez, Agustìn Maidana, Lautaro Acosta y Lucio Acosta.