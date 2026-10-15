Básquet de San Martín:
¡ El Gaucho cerró la fase regular con una contundente victoria !.
¡ Gran cierre para San Martín !.
En el Leonardo Gutiérrez, el Gaucho dominó de principio a fin y liquidó el Partido prácticamente en el Primer Cuarto, para terminar imponiéndose con autoridad ante Campaña por 98 a 46.
Con un goleo repartido entre todo el Plantel, se destacaron Valentino Carmona con 15 Puntos, Juanfra Sbaffi y Bautista Rossetti con 13 cada uno, y los Pivots Bautista Kloster D»eramo y Juan Pablo Evangelista, quienes aportaron 11 tantos cada uno.
El equipo dirigido por Esteban Pierdominici tuvo la posibilidad de darle muchos minutos a los juveniles, que respondieron con creces. Además, la noche tuvo un momento especial con el debut en Primera División de Enzo Cesar, quien coronó su presentación con 3 Puntos.
¡ Felicitaciones, Enzo !.
Por San Martín de Marcos Juárez: Bruno San Felipe 4, Juan Francisco Sbaffi 13, Facundo Toia 10, Alejo Tenaglia -, Ignacio Cuesta 10, Enzo César 3, Marco Espíndola 2, Valentino Carmona 15, Mateo Grosso 6, Bautista Rossetti 13, Juan Pablo Evangelista 11, y Bautista Kloster D»eramo 11.
D. T: Esteban Pierdominici. A. T.: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
Por Campaña de Carcaraña: Lautaro Moreno 2, Pablo Sosa 5, Ignacio Unrein -, Alfonso Berta -, Ciro Mucherli 3, Emiliano Galtelli 11, Leandro Yenn 12, Alan Xiomi 2, Emnauel Más -, Julián Aleric 9 y Mauro Yunes 2.
D. T: Ulises Saia.
1 Cuarto: 32-6 2 Cuarto: 55-21(23-15) 3 Cuarto: 80-35(25-14) y 4 Cuarto: 98-46(18-11).
Los jueces fueron: Leandro Mozzoni y Matías Acuña.
¡ El Gaucho directo a Cuartos de Final !.
Con esta victoria, San Martín aseguró su clasificación directa a los Cuartos de Final y ahora espera por su rival, que surgirá del clásico de Carcaraña entre Cremería y Campaña.
¡ Se viene lo más lindo !..
¡ Vamos Gaucho !.