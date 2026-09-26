Bàsquet de San Martìn:
Por la 10 Fecha de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet, en Primera Divisiòn, en el Gimnasio Leonardo Gutièrrez, San Martìn de Marcos Juàrez venciò por 83 a 72 a Deportivo Norte de Armstrong.
Por San Martìn de Marcos Juàrez: Agustìn Secco -, Facundo Toia 14, Bautista Rodrìguez 11, Ignacio Cuesta 13, Francisco Secco 9, Marco Espìndola 9, Valentino Carmona 2, Mateo Grosso 2, Tiago Lingua -, Bautista Rossetti -, Juan Pablo Evangelista 23 y Bautista Kloster Deramo -.
D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
Por Deportivo Norte de Armstrong: Francisco Rizotti 17, Francisco Rovatti 20, Santiago Sclavi -, Juan Pablo Leiva 3, Augusto Rodrìguez 1, Mateo Rojas 10, Emiliano Vives 2, Francisco Rosarola 19, Gerònimo Civriati -, Juliàn Civriati -, Federico Trillini – y Rafael Cucco -.
D. T: Gino Mori.
1 Cuarto: 17-20 2 Cuarto: 43-44(26-24) 3 Cuarto: 64-60(21-16) y 4 Cuarto: 83-72(19-12).
Los jueces fueron: Pablo Di Tomasso y Pedro Villarreal.
En la pròxima fecha: El Gaucho recibe a Sportivo Rivadavia de San Genaro.