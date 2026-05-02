Ayer hubo Básquet en Marcos Juárez en el Campeonato Provincial Interasociaciones Categoría Juveniles U 17 Masculino Año 2026.

Organiza: Asociación Cañadense de Básquetbol.

En el Leonardo Gutiérrez: Club San Martín

ASOCIACIÓN SANTAFESINA 106 ASOCIACIÓN NOROESTE 50

ASOCIACIÓN VENADENSE 83 ASOCIACIÓN CAÑADENSE 64

En el Aroón Gerchunoff: Club Argentino

ASOCIACIÓN ROSARINA 98 ASOCIACIÓN RECONQUISTENSE 54

ASOCIACIÓN OESTE SANTAFESINO 71 ASOCIACIÓN RAFAELINA 78

Hoy doble jornada a las 09:30 y a las 11:30 horas y a la tarde de las 18:00 y 20:30 horas en ambos clubes y el domingo concluye la competencia a las 10:00 de la mañana las semifinales en los dos clubes y a las 17:00 horas 3 y 4 Puesto y Final a las 19:15 horas en el Gimnasio del Club San Martín.