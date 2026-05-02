Ayer hubo Básquet en Marcos Juárez en el Campeonato Provincial Interasociaciones Categoría Juveniles U 17 Masculino Año 2026.
Organiza: Asociación Cañadense de Básquetbol.
En el Leonardo Gutiérrez: Club San Martín
ASOCIACIÓN SANTAFESINA 106 ASOCIACIÓN NOROESTE 50
ASOCIACIÓN VENADENSE 83 ASOCIACIÓN CAÑADENSE 64
En el Aroón Gerchunoff: Club Argentino
ASOCIACIÓN ROSARINA 98 ASOCIACIÓN RECONQUISTENSE 54
ASOCIACIÓN OESTE SANTAFESINO 71 ASOCIACIÓN RAFAELINA 78
Hoy doble jornada a las 09:30 y a las 11:30 horas y a la tarde de las 18:00 y 20:30 horas en ambos clubes y el domingo concluye la competencia a las 10:00 de la mañana las semifinales en los dos clubes y a las 17:00 horas 3 y 4 Puesto y Final a las 19:15 horas en el Gimnasio del Club San Martín.