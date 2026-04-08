Casìn de San Martìn:

Suàrez y Lingua se quedaron con el Torneo 5 Quillas por Equipo en Villa Marìa.

¡ Campeones en Villa Marìa !.

Este fin de semana se llevò a cabo en el Club Sarmiento de Villa Marìa el Torneo 5 Quillas por Equipos de 2 da Categorìa, donde contamos con presencia albiceleste y un resultado para destacar.

Dos representantes del Club San Martìn de Marcos Juàrez se consagraron Campeones:

Juan Carlos Suàrez.

Rodrigo Lingua.

Integrando el equipo Campeòn junto a:

Wàlter Javier Turco Arte Nativo Bell Ville.

Mauricio Politano Cecis de Rìo Cuarto.

Tambièn destacamos a los Subcampeones. Representantes de la Sociedad Italiana de Bell Ville:

Roger Furque.

Juan Carlos Gaido.

Lucas Barrera.

Roberto Gonzàlez.

¡ Gran torneo y excelente nivel de competencia !.