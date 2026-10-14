Club San Martìn:
¡ El Taekwondo Albiceleste sigue creciendo !.
El Club Juventud Agraria de Colonia Caroya fue sede del curso Nacional CAT, dictado por el maestro Horacio Macchi, integrante del Consejo de Maestros CAT y organizado por la Federaciòn de Taekwondo de la Provincia de Còrdoba.
Representando al club San Martìn, participaron el Profe Wàlter y Lucrecia Busano, sumando nuevos conocimientos y experiencias para continuar creciendo en esta disciplina.
¡ Felicitaciones por seguir apostando a la capacitaciòn y al crecimiento del taekwondo albiceleste !.
Bochas: ¡ Campeones Albicelestes en Chabàs !.
Jorge Vigoni, Agustìn Heredia y Daniel Bogado, Campeones en Chabàs. Los representantes albicelestes se consagraron Campeones del torneo de bochas en la modalidad trìos de 5 Puntos, disputado en el Club Uniòn de Chabàs, Santa Fe.
¡ Felicitaciones, Jorge, Agustìn y Daniel por este logro y por llevar los colores del Cele a lo màs alto !.
¡ El Cele brillò en el ùltimo Zonal de Gimnasia Artìstica !.
El sàbado 10 de Octubre, nuestras gimnastas participaron del 5 y ùltimo Torneo Zonal de Gimnasia Artìstica, realizado en el Club Juventud Unida de Camilo Aldao.
Con una delegaciòn de 50 gimnastas, nuestro club dijo Presente con compromiso, dedicaciòn y pasiòn, logrando ademàs varios Podios en las distintas categorìas, desde nivel 1 al nivel 4.
Acompañadas por las Profes Yamila Gaño y Sofìa Belluschi, nuestras deportistas cerraron esta etapa demostrando todo lo aprendido y el crecimiento alcanzado a lo largo del año.
¡ Felicitaciones a cada una por su esfuerzo y por representar al Cele con tanto orgullo !.
¡ Seguimos creciendo juntos !.