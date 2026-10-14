Club San Martìn:

¡ Nos Sumamos a Gana con tu Club !.

Desde el Club San Martìn nos adherimos a la 5 Ediciòn de esta rifa solidaria, una iniciativa que nos permite seguir creciendo y colaborando con nuestro querido club.

¡ Todavìa estàs a tiempo de participar de los ùltimos dos sorteos, que se realizaràn el 15 y el 30 de Octubre, con Premios increìbles e importantes !.

Valor del ticket: $ 7500.

¿ Donde podès comprarlo ?.

En el Club San Martìn.

Escaneando el còdigo QR.

En la Agencia 148 de Loterìa de Còrdoba, ubicada en Santa Fe 932, Marcos Juàrez, a media cuadra del club.

Tambièn podès, ingresar a: www.ganacontuclub.com.ar.

Cada ticket es una oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, una forma de ayudar a nuestro Club a seguir creciendo.

¡ Sumate, Participà y ayudanos a seguir haciendo grande al Cele !.

¡ Juntos vamos a renovar el Salòn 2 !.

¡ Ya podès adquirir tu metro cuadrado y ser parte de este gran Proyecto !.

Queremos renovar el piso de nuestro salòn 2, un espacio que compartimos todos los dìas y que es fundamental para el crecimiento de nuestro club y de nuestros deportistas.

¡ Tu aporte deja huella !. Quienes se sumen a esta campaña tendràn su nombre en el cartel que ya se encuentra en el Hall del Club, como reconocimiento a cada Persona que hace posible este sueño.

Superficie Total: 540 m2.

Valor de 1 m 2.: $ 80000.

Cada aporte cuenta. Cada metro nos acerca un poco màs a la meta.

Acercatè a Secretarìa para sumarte a la campaña y ser parte de esta renovaciòn.