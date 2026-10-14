Club San Martìn:
¡ Nos Sumamos a Gana con tu Club !.
Desde el Club San Martìn nos adherimos a la 5 Ediciòn de esta rifa solidaria, una iniciativa que nos permite seguir creciendo y colaborando con nuestro querido club.
¡ Todavìa estàs a tiempo de participar de los ùltimos dos sorteos, que se realizaràn el 15 y el 30 de Octubre, con Premios increìbles e importantes !.
Valor del ticket: $ 7500.
¿ Donde podès comprarlo ?.
En el Club San Martìn.
Escaneando el còdigo QR.
En la Agencia 148 de Loterìa de Còrdoba, ubicada en Santa Fe 932, Marcos Juàrez, a media cuadra del club.
Tambièn podès, ingresar a: www.ganacontuclub.com.ar.
Cada ticket es una oportunidad de ganar y, al mismo tiempo, una forma de ayudar a nuestro Club a seguir creciendo.
¡ Sumate, Participà y ayudanos a seguir haciendo grande al Cele !.
¡ Juntos vamos a renovar el Salòn 2 !.
¡ Ya podès adquirir tu metro cuadrado y ser parte de este gran Proyecto !.
Queremos renovar el piso de nuestro salòn 2, un espacio que compartimos todos los dìas y que es fundamental para el crecimiento de nuestro club y de nuestros deportistas.
¡ Tu aporte deja huella !. Quienes se sumen a esta campaña tendràn su nombre en el cartel que ya se encuentra en el Hall del Club, como reconocimiento a cada Persona que hace posible este sueño.
Superficie Total: 540 m2.
Valor de 1 m 2.: $ 80000.
Cada aporte cuenta. Cada metro nos acerca un poco màs a la meta.
Acercatè a Secretarìa para sumarte a la campaña y ser parte de esta renovaciòn.