Durante las últimas horas, y tras meses de investigaciones, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó diversos operativos en la localidad de Cruz Alta y detuvo a 3 hombres, todos mayores de edad, por narcomenudeo.

Los procedimientos llevados a cabo fueron 3 allanamientos en diferentes puntos de la ciudad, como una vivienda ubicada en Reybet al 100, otra en Konekam al 100 y la última en Alberdi al 1400. En todos los casos obtuvieron resultados positivos.

Como parte del operativo, la FPA secuestró 1357 dosis de marihuana, 654 plantas de cannabis sativa, una escopeta con cartuchos, una moto, una balanza digital, entre otros elementos vinculados a la causa.

Luego de los procedimientos, la policía detuvo a los 3 hombres, quienes fueron trasladados a la Unidad Judicial por el delito de comercialización ilegal de estupefacientes.

Además, según información que dio a conocer la FPA, estos sujetos están vinculados a una serie de allanamientos que se habían realizado en Cruz Alta el pasado 22 de agosto.

Los aprehendidos eran los últimos 3 que manejaban la banda narco, lo cual consideran que, con estos movimientos, ha quedado desbaratada.