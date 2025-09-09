En horas de la mañana del domingo, aproximadamente a las 6:15, personal policial recibió un llamado de emergencia por una tentativa de robo con un herido en una obra en construcción de un edificio en zona céntrica de la ciudad.

Allí, momentos antes, dos delincuentes ingresaron con el rostro tapado y, al encontrarse con el sereno, un hombre de 59 años, comenzaron a forcejear con él y lo golpearon, luego huyeron del lugar sin llevarse nada.

El damnificado fue atendido por el servicio de emergencias SUM y fue trasladado al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con varias lesiones.

La policía está realizando una investigación para dar con los sospechosos.