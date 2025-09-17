En diálogo con el equipo de la Red Panorama, el comisario Luciano Vélez nos brindó mayores detalles acerca de lo ocurrido.

Durante la mañana del martes, aproximadamente a las 8 horas, la damnificada se encontraba desayunando en su vivienda ubicada entre las calles Sáenz Peña y 9 de Julio, cuando dos malhechores ingresaron por la parte trasera de la casa y comenzaron a exigirle dinero.

La víctima, de 80 años, según lo que pudo comentar Vélez, ya había sufrido un hecho delictivo hace un tiempo atrás, por lo que sus familiares optaron por la decisión de no dejarle efectivo guardado en su casa. Por esta razón, los delincuentes se llevaron un monedero con algunos billetes y huyeron por la puerta principal.

La policía se encuentra realizando una investigación para dar con los hombres, quienes son dos masculinos, mayores de edad y de contextura robusta. La denunciante testificó que no estaban encapuchados pero no pudo reconocerlos.

Asimismo, piden a los vecinos de la zona que, si notaron algo sospechoso en el lugar, entre las 8 y 10 de la mañana del martes, hacer llegar la información a la comisaría o a los familiares de la víctima para poder dar con los sujetos.

No hay detenidos aún.