Durante la mañana del domingo, aproximadamente a las 10:30 horas, personal policial recibió la denuncia de un hombre que habría sufrido un robo en su comercio, que sería una carnicería.

Allí, momentos antes, los delincuentes ingresaron rompiendo el vidrio de la puerta de ingreso al local, y allí se metieron al lugar.

Como resultado, los malhechores se llevaron elementos que había en una heladera del lugar y huyeron.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información que el local que sufrió el hurto está ubicado en la esquina de las calles Lardizabal y Rosario de Santa Fe.

Se está llevando a cabo una investigación para dar con los sujetos.