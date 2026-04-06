Durante el fin de semana, y en el marco del Plan Estratégico que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo controles en varios puntos de la provincia, donde lograron el secuestro de vehículos y detenciones.

En el caso de Marcos Juárez, los uniformados lograron dar con dos menores de 14 años, en la intersección de Irigoyen y Pedro Lino Funes, en cercanías del Lago Henry Dellarossa.

Allí, luego de un operativo, los jóvenes fueron trasladados a la comisaría local por infracción a la ley 23.737, es decir portación y traslado de estupefacientes, como también por resistencia a la autoridad.