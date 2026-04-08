Este fin de semana comenzò el torneo de la Fòrmula Renault Plus en el Autòdromo Oscar Cabalèn.

En la Primera carrera Bautista Della Santina hizo podio llegando en el segundo lugar con el Team Della Santina Competiciòn.

1 BENJAMÌN SQUAGLIA CÒRDOBA FAURO SPORT

2 BAUTISTA DELLA SANTINA MARCOS JUÀREZ DELLA SANTINA COMPETICIÒN

3 JOAQUÌN ALZAMENDI MONTE MAÌZ FLORES MOTORSPORT

4 ANGEL MARINO LOS SURGENTES

5 LUCAS FORNERO LAS VARILLAS

No clasificaron: JOAQUÌN RUBINO MONTE MAÌZ, NICOLÀS LOMBARDI VILLA CARLOS PAZ y IGNACIO HERLEIN VILLA ALLENDE.

En la Segunda Carrera:

1 NICOLÀS LOMBARDI VILLA CARLOS PAZ

2 BAUTISTA MARINO LOS SURGENTES

3 JOAQUÌN ALZAMENDI MONTE MAÌZ

4 LUCAS FORNERO LAS VARILLAS

5 BENJAMÌN SQUAGLIA FAURO SPORT

6 IGNACIO HERLEIN VILLA ALLENDE

No Clasifico: JOAQUIN RUBINO MONTE MAÌZ.

Excluido por tècnica(Peso) BAUTISTA DELLA SANTINA.