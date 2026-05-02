Fútbol: Liga Bellvillense: 10 Fecha del Torneo Apertura.
Categoría A:
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY vs. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. BELL DE BELL VILLE
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Alarcón Móvil Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
ARGENTINO DE BELL VILLE vs. SARMIENTO DE LEONES
SAN CARLOS DE NOETINGER vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Categoría B: 10 Fecha del Torneo Apertura.
Zona Uno:
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE vs. TALLERES DE BALLESTEROS
CENTRAL DE BELL VILLE vs. TALLERES DE BELL VILLE
HURACÁN DE MORRISON vs. SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ
Libre: UNIÓN DE MORRISON.
Zona Dos:
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ vs. PROGRESO DE NOETINGER
CENTRO DEPORTIVO ROCA vs. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
LEONES vs. VILLA ARGENTINA
Libre: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.