Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 8 Fecha del Torneo Clausura.
Domingo 27 de Septiembre.
Horarios: Cuarta División: 14:00 horas.
Primera División 16:00 horas.
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD vs. SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA vs. RIVER PLATE DE BELL VILLE
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÍN
MATIENZO DE MONTE BUEY 3 ARGENTINO DE BELL VILLE 1
BELL DE BELL VILLE vs. SAN CARLOS DE NOETINGER
SARMIENTO DE LEONES vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Categoría B:
Zona Uno: 7 Fecha del Torneo Clausura
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 1 UNIÓN DE MORRISON 1
HURACÁN DE MORRISON vs. CENTRAL DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE vs. TALLERES DE BALLESTEROS
Zona Dos:
Fecha 10 del Torneo Clausura.
FIRPO DE SAN MARCOS SUD vs. CENTRO DEPORTIVO ROCA
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ vs. LEONES
Este domingo trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 15:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, Comentarios Víctor Alarcón, Móvil Facundo Blardone Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata.
PROGRESO DE NOETINGER vs. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÁREZ
Libre: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ.