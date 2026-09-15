Se jugaron los Partidos de Fútbol Senior de la Liga Bellvillense.

En la Cancha de Def. de Juventud de Justiniano Posse por la 5 Fecha de la Zona Uno.

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 3 TALLERES DE BALLESTEROS 2

Goles de Maximiliano Bustos, Eduardo Gauna y Matías Rodríguez para Def. de Juventud de Justiniano Posse-Lucas Loza(2) para Talleres de Ballesteros.

Arbitro: Emiliano Peralta.

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 0 RIVER PLATE DE BELL VILLE 0

Arbitro: Mauro Mansilla.

Expulsado: Gastón Borgiani de Complejo Deportivo de Justiniano Posse.

TALLERES DE BELL VILLE 0 ARGENTINO DE BELL VILLE 0

Arbitro: Franco Calderón.

En la Cancha de Villa Argentina por la Fecha 4 de la Zona Dos.

MATIENZO DE MONTE BUEY 0 LEONES 1

Arbitro: Omar Españon.

Gol de Maximiliano Quintero para Leones.

SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 2 PROGRESO DE NOETINGER 3

Los goles fueron convertidos por: Esteban Ojeda, Mauricio Cavagliatto y Ramón Machado para Progreso de Noetinger-Julio Sosa y Matías Seimandi para San Martín de Marcos Juárez.

Arbitro: Horacio Fernández.

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 0 ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 1

Arbitro: Nicolás Quevedo.

Gol de Santiago Rossanigo para Argentino.

La tabla de posiciones es la siguiente: Zona Uno: TALLERES DE BELL VILLE 8 Puntos, DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 6, COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 4, ARGENTINO DE BELL VILLE 4, RIVER PLATE DE BELL VILLE 3, HURACÁN DE MORRISON 3, SPORTIVO UNIÓN DE ORDOÑEZ 2, TALLERES DE BALLESTEROS 1.

Zona Dos: LEONES 9 Puntos, ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ 9, MATIENZO DE MONTE BUEY 6, PROGRESO DE NOETINGER 3, SAN MARTÍN DE MONTE BUEY 3, SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 3, VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUÁREZ 3.