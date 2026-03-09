Durante la noche del sábado, aproximadamente a las 23:55 horas, personal policial de la ciudad recibió la denuncia de un hombre de 28 años por un accidente de tránsito ocurrido en Calle del Niño al 250.

Allí, momentos antes, por lo que testificó el damnificado, sufrió un choque por parte de un camión Iveco con acoplado, el cual, luego del impacto, siguió su camino y fue retenido por los vecinos a 200 metros del lugar. El conductor del rodado mayor sería un hombre de 58 años.

Rápidamente la policía comenzó con las pericias iniciales, y le hicieron un control de alcoholemia al camionero, el cual arrojó 2,11 g/l, siendo un resultado positivo.

El chofer fue detenido y trasladado a la comisaría local.