La lluvia del Aeródromo de Marcos Juárez fue de 20 milímetros hasta las 09:00 de hoy.
Ayer sábado 04 de Abril la temperatura mínima fue de 14,8° C y la temperatura máxima de la jornada fue de 22,8° C.
La lluvia del Aeródromo de Marcos Juárez fue de 20 milímetros hasta las 09:00 de hoy.
Ayer sábado 04 de Abril la temperatura mínima fue de 14,8° C y la temperatura máxima de la jornada fue de 22,8° C.
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