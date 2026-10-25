La temperatura mìnima de ayer en Marcos Juàrez sàbado 24 de Octubre fue de 12,4º C y la temperatura màxima de la jornada fue de 18,1º C, segùn datos del Aeròdromo.
La lluvia del Aeròdromo fue de 2 milìmetros.
La temperatura mìnima de ayer en Marcos Juàrez sàbado 24 de Octubre fue de 12,4º C y la temperatura màxima de la jornada fue de 18,1º C, segùn datos del Aeròdromo.
La lluvia del Aeròdromo fue de 2 milìmetros.
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