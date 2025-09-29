En la tarde del viernes, aproximadamente a las 14:30 horas, personal policial recibió una denuncia de un hombre, quien testificó que delincuentes ingresaron a su vivienda, ubicada entre las calles Santa Fe y 25 de Mayo.

Allí, momentos antes, según lo detallado por el denunciante, los malhechores ingresaron por la puerta del garaje, la cual no tenía las medidas de seguridad, y se metieron a la vivienda, donde se encontraba una mujer de 75 años y su nieto.

Los delincuentes revisaron toda la vivienda, ocasionando daños, y se llevaron una suma de dinero que había en el lugar. Luego huyeron.

Horas más tarde, el equipo de la Red Panorama pudo dialogar con Alberto Berra, el esposo de la damnificada, quien detalló que su mujer sufrió algunos golpes producidos por los malhechores. Además estiman que los hombres tenían un arma consigo, con la que amenazaron a los residentes de la vivienda.

Aún no hay detenidos por el hecho, pero Berra detalló que cuentan con cámaras de seguridad y que han entregado las imágenes a la policía.