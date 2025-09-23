Durante la medianoche del domingo y lunes, personal policial de Leones, que se encontraba realizando diversos controles junto a Tránsito en la ciudad, secuestraron una motocicleta adulterada.

El operativo se realizó en la intersección de Bulevar Colón e Italia, donde los uniformados pudieron dar con una Mondial 70 cc, la cual tenía la numeración del motor y cuadros adulterados, además de que su conductor, un menor de 17 años, no tenía la documentación necesaria.

Posteriormente, el vehículo fue secuestrado y llevado a la comisaría local, en conjunto con el joven, para labrar las actas correspondientes.

La motocicleta continuará en el lugar.