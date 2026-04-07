Marcos Juàrez vuelve a ser sede de uno de los torneos màs importantes del Pàdel Argentino.

Del 9 al 12 de Abril se disputarà una nueva Fecha oficial del circuito Nacional AJPP 6.000 Puntos, con la presencia de las mejores Parejas del ranking Nacional y cuatro jornadas de màxima competencia.

En esta ediciòn, ademàs de los Puntos en juego correspondientes al torneo, la Pareja campeona sumarà Puntaje especial dentro del sistema clasificatorio que otorga una Wild Card para el Buenos Aires Premier Padel P 1.

MARCOS JUÀREZ.

9, 10, 11 Y 12 de Abril.

Organiza: Wolfy Padel House.

LA CANTERA MULTIESPACIO, Marcos Juàrez.

Auspicia: Grupo Rolsol, Tarjeta Viajes, Nuevo Centro Apart, La Muni de Marcos Juàrez, y Abelardo Cuffia.