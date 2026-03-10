El doctor Mauricio Svritz se refirió a la situación que atraviesa el Sanatorio Sudeste, institución que anunció que cerrará sus puertas el próximo 1 de abril. En diálogo con la Red Panorama, el profesional explicó que desde el 31 de marzo ya no atenderan a afiliados de PAMI y detalló cómo se llegó a una decisión que, según aseguró, fue “muy difícil” para quienes integran la institución.

Svritz explicó que el escenario se volvió cada vez más complejo en los últimos meses, no sólo por cuestiones económicas y edilicias, sino también por la pérdida de profesionales. Según indicó, varios especialistas comenzaron a retirarse ante la incertidumbre. “Hay especialistas que se fueron y hay que volver a llamar a la gente”, afirmó, señalando que reconstruir un equipo médico lleva mucho tiempo.

El médico también reveló que la situación del edificio generó aún más complicaciones legales y administrativas. Explicó que el inmueble actualmente se encuentra sin contrato de alquiler y que esa condición terminó afectando a quienes trabajaban allí. En ese contexto, algunos profesionales decidieron apartarse para evitar posibles conflictos legales.

A partir de esa realidad, Svritz aseguró que comenzaron a asumir que el cierre era inevitable. “Cuando algunos médicos dijeron que no querían involucrarse más, tuve que pensar claramente que esto no tiene retorno”, sostuvo, dejando en claro que la institución perdió parte de la estructura necesaria para seguir funcionando.

Además, manifestó una fuerte preocupación por el futuro del personal. Según expresó, el Sanatorio cuenta con trabajadores «muy comprometidos y capacitados», desde enfermería hasta el área administrativa y de limpieza. “Lo que más nos pesa, más allá de todo, son los empleados”, remarcó, destacando el trabajo diario que realizan para sostener la atención.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa sobre qué ocurrirá con los pacientes y trabajadores cuando el sanatorio cierre definitivamente sus puertas.

Por otro lado, durante el domingo, el contador y precandidato a intendente por La Libertad Avanza, Gerardo Pasquali, tomó contacto con el director de la Panorama, Nelvio Barovero. Luego de varios intermedios telefónicos se acordó que ambos tendrían una nota y hablarían de este tema, con constancia de audio telefónico.

Esta situación no ocurrió, y en la mañana del lunes Barovero recibió un nuevo archivo de audio de Pasquali, donde expresó que se encuentra en Córdoba Capital y que no cree que este tema “se pueda hablar por teléfono”, luego digo, textualmente, “en principio mañana nos estaríamos comunicando”.

Red Panorama deja en constancia esto, porque sabemos que el contador Pasquali es un hombre muy riguroso en sus formas.

Cabe aclarar que finalmente el único tema a tratar en la nota era el caso de la renuncia de Sanatorio Sudeste a seguir prestando el servicio de PAMI en Marcos Juárez y General Roca, que se había pactado según lo antedicho y una consulta anterior de unos 30 días aproximadamente.