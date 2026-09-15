Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 15 09 2026

Trigo: 344655 Pesos por tonelada

Maíz: 295200

Sorgo: 275700

Girasol: Estimativo 756743

Soja: 555000

Precios en el Disponible 15 09 2026

Trigo: Con entrega desde el 20 del corriente hasta el 20 de Octubre U$s 225, mismo valor ofertado para la posiciòn Full Octubre.

Noviembre y Diciembre U$s 220, Enero y Febrero 2027 U$s 225 y Marzo 2027 U$s 230.

Maìz: El disponible U$s 193, aunque en el registro oficial SIO-Granos se relevan negocios en torno U$s 195. La entrega contractual U$s 197. Octubre U$s 199 y Noviembre U$s 200, Diciembre U$s 202, Enero y Febrero 2027 U$s 205. Marzo 2027 U$s 206, Abril y Mayo 2027 U$s 206, Junio 2027 U$s 205 y Julio 2027 U$s 202.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Las entrega disponible y contractual U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450.

Soja: Las propuestas para las fijaciones $ 565000 pesos por tonelada. Para la entrega en Noviembre $ 565000 pesos por tonelada.