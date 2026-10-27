Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 26 10 2026.

Trigo: La entrega disponible U$s 210. El tramo comprendido entre el 15 de Noviembre y el 15 de Diciembre U$s 208. Enero 2027 U$s 215, Febrero y Marzo 2027 U$s 220.

Sorgo: U$s 190 para la entrega disponible.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Maìz: Por el cereal disponible y contractual U$s 183 y U$s 186. Noviembre U$s 186, Diciembre U$s 187. Enero y Febrero 2027 U$s 190, Marzo y Mayo 2027 U$s 183, Junio 2027 U$s 182 y Julio 2027 U$s 180.

Girasol: Para la entrega disponible y hasta fin de mes U$s 530. Para las entregas entre Diciembre y Mayo U$s 470. El girasol Alto Oleico U$s 490 de Diciembre a Febrero.

Soja: Por mercaderìa disponible y sustentable, asì como para la entrega contractual bajo condiciòn EUDR, se ubicò en $ 555000 pesos por tonelada. Las fijaciones $ 560000 pesos por tonelada, mismo valor propuesto para Noviembre bajo condiciòn EPA/EUDR. Diciembre, con condiciòn EPA, 2 BSVS, $ 555000 pesos por tonelada.