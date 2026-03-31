Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 30 03 2026

Trigo: 254100 Pesos por tonelada

Maìz: 236250

Sorgo: 260965

Girasol: 535665

Soja: 440000

Precios en el Disponible 30 03 2026

Trigo: U$s 185 en el disponible. La posiciòn Abril U$s 195. Mayo U$s 200. La entrega entre Junio y Julio U$s 210. Diciembre y Enero U$s 215.

Maìz: Para la entrega disponible U$s 170. La tira comprendida entre Abril y Junio U$s 180. Para la entrega entre Julio y Agosto U$s 178.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: U$s 190 para la entrega contractual. Mayo y Junio U$s 195 y Julio y Agosto U$s 190.

Girasol: U$s 390 para la entrega disponible y contractual o Full Abril. U$s 400 Mayo, U$s 390 Junio, Julio y Agosto U$s 400.

Soja: $ 440000 pesos por tonelada para la entrega disponible y para las fijaciones de mercaderìa.