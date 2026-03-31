Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 31 03 2026

Trigo: 256965 Pesos por tonelada

Maìz: 238215

Sorgo: 263910

Girasol: 541710

Soja: 440000

Mercado de Cereales de Rosario 31 03 2026

Trigo: Para la entrega inmediata U$s 180. Para la entrega en Abril entre el 15 de Abril y el 15 de Mayo se ofertaron U$s 195. Mayo U$s 200. La entrega entre Junio y Julio U$s 210. Se mantienen las ofertas para las distintos niveles de proteína entre U$s 205 por un mínimo de 10,5 % y U$s 210 por un mínimo de 11 % para las entregas más cercanas. Diciembre y Enero U$s 215.

Maíz: La oferta U$s 175 con entrega desde el 2 de Abril. La tira comprendida entre Abril y Junio U$s 182. Julio U$s 180.

Sorgo: U$s 190 para la entrega contractual. Mayo-Junio U$s 195 y Julio-Agosto U$s 190.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: Para la entrega disponible se ofertaron U$s 390. valor que también se estableció para la posición contractual y para la posiciòn Full Abril. U$s 410 para la entrega contractual, pero con mercaderìa bajo condiciòn alto oleico. Mayo U$s 400. Junio U$s 390, Julio y Agosto U$s 400.

Soja: $ 440000 pesos por tonelada para la entrega hasta el 10 de Abril como para las fijaciones de mercaderìa.