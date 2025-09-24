Durante la madrugada del martes, luego de varias semanas de investigación, personal policial realizó un allanamiento en una vivienda de Monte Buey y detuvo a una persona.

El operativo se llevó a cabo luego de conocer la información que la residente, una mujer de 48 años, la cual tenía prisión domiciliaria, había estado vulnerando su restricción, saliendo del lugar reiteradas veces.

El allanamiento tuvo resultados positivos, por lo que fue nuevamente detenida y trasladada a la comisaría local, donde luego sería llevada a la cárcel de Villa María para que continúe con su condena.

La detenida había sido encarcelada por causas vinculadas al narcotráfico.