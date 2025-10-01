Durante la tarde del martes, personal policial de Monte Buey recibió un llamado de emergencia al 101 por una mujer que estaba siendo hostigada por su vecino en una vivienda ubicada en calle 25 de Mayo de esa localidad.

Al llegar los uniformados al lugar se encontraron con un sujeto de 73 años, el cual había ingresado a la casa de la denunciante, una mujer de 20 aproximadamente, con una escopeta. Allí provocó daños en la puerta y amenazó a la damnificada.

Rápidamente la policía detuvo al sujeto y lo trasladó a la comisaría local, donde se labraron las actas correspondientes. Aún continúa en la unidad judicial hasta que se esclarezcan los hechos.