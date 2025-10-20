Durante la noche del sábado, pasadas las 20 horas, personal policial de Monte Buey recibió un llamado de emergencia por un accidente de tránsito ocurrido entre las calles 25 de Mayo y Ameghino.

Al llegar al lugar se encontraron con una mujer de 84 años, quien manifestó que venía caminando por el lugar cuando una motocicleta, conducida por un hombre de 20 años, la chocó y se fue.

La señora fue trasladada al Hospital Italiano, donde ingresó con una fractura de clavícula y costillas. Momentos más tarde, los uniformados entrevistaron a un joven de 20 años en el centro de salud vecinal, quien confirmó haber sido el conductor de la motocicleta.

Luego, el hombre entregó el rodado, de 150 cc, a la policía, quienes la secuestraron y la llevaron a la sede judicial.