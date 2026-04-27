Nataciòn de Argentino:

Top Nacional:

Pilar Kunicic nadò en el Campeonato Repùblica Juvenil, en el mismo escenario donde Agostina Hein y los mejores de Argentina rompen rècords y buscan posicionarse en el ciclo Panamericano que viene.

El Parque Olìmpico de la Juventud fue, entre el 21 y el 25 de Abril, el escenario del Repùblica de Juveniles y Juniors de Nataciòn. En la mejor Pileta, con los mejores nadadores del Paìs. compitiò Pilar Kunicic, representando al Club Argentino de Marcos Juàrez.

Y lo hizo merece ser contado con calma:

En los 50 metros Libre, su mejor prueba, Pilar llegò por la mañana a las eliminatorias con una marca Personal que tanto le habìa costado construir. Se tiro al agua y nadó en 28:64, su mejor tiempo en Pileta de 50 metros. Clasificò octava, clasificò a la final. Esa misma tarde, cuando los nervios pesan diferente y las mejores ocho del Paìs comparten el resto de los andariveles, volviò a tirarse. Y nadò en 28:53, nueva mejor marca Personal. Octava en la final del Nacional. Dos veces en la misma jornada, dos veces bajò su tiempo.

En los 100 metros Pecho llegò al Puesto 16 en eliminatorias en 1.26.12, en los metros Libre terminò 13 en 1.04.42 y en los 50 metros Pecho registrò 37.04(mejorando su marca en 0.18 segundos) para terminar novena, a un lugar de la final.

Detràs de estos tiempos hay una familia que organizò viajes, madrugadas y ausencias del colegio, con todo lo que eso implica. Hay Profesores que entendieron que el deporte Federado educa, disciplina y genera compromiso. Hay una Subcomisiòn de nataciòn que sostiene un Proyecto cuando sostenerlo no es fàcil, que cree en los procesos largos y en los pibes del interior y un club que pone la estructura y recursos a disposiciòn de los deportistas.

Y hay un trabajo de entrenamientos serio, metòdico, que no busca atajos.

Pilar, en Buenos Aires, confirmò que està en el camino correcto.

El pròximo Repùblica es a fines de Septiembre y Pilar ya comienza con el nuevo proceso.