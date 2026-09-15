Natación OEA: El Rojo presente en Corral de Bustos.
Este sábado 12 de Septiembre, nuestro equipo de OEA Natación del Club Argentino participó del Torneo Regional de Natación, realizado en el Club Sporting de Corral de Bustos.
La competencia reunió a aproximadamente 60 nadadores de Rosario, Villa Cañas, Firmat, Marcos Juárez, Justiniano Posse y Corral de Bustos.
Representaron a nuestro Club:
ANGÉLICA CASTILLEJO
PILAR CAGNOLO
MILAGROS IMOLA
MAURICIO ZONDA
OSCAR MARTÍN
DAMIÁN BERTAINA
JUAN CRISTIÁN SAITA
GENARO PÁRRAGA
LAUTARO HERRERA
JOSÉ MARÍA PRIERI
CÉSAR MISAÑA
El equipo estuvo acompañado por los Profesores Marisa Páez y Javier Sánchez, quienes estuvieron junto a nuestros nadadores durante la jornada.
Gracias, a la Subcomisión de Natación, a la Dirección de Deportes de la Municipalidad y a todas las familias por el acompañamiento y el apoyo constante.
Seguimos creciendo, aprendiendo y representando al Rojo en cada competencia.