Natación OEA: El Rojo presente en Corral de Bustos.

Este sábado 12 de Septiembre, nuestro equipo de OEA Natación del Club Argentino participó del Torneo Regional de Natación, realizado en el Club Sporting de Corral de Bustos.

La competencia reunió a aproximadamente 60 nadadores de Rosario, Villa Cañas, Firmat, Marcos Juárez, Justiniano Posse y Corral de Bustos.

Representaron a nuestro Club:

ANGÉLICA CASTILLEJO

PILAR CAGNOLO

MILAGROS IMOLA

MAURICIO ZONDA

OSCAR MARTÍN

DAMIÁN BERTAINA

JUAN CRISTIÁN SAITA

GENARO PÁRRAGA

LAUTARO HERRERA

JOSÉ MARÍA PRIERI

CÉSAR MISAÑA

El equipo estuvo acompañado por los Profesores Marisa Páez y Javier Sánchez, quienes estuvieron junto a nuestros nadadores durante la jornada.

Gracias, a la Subcomisión de Natación, a la Dirección de Deportes de la Municipalidad y a todas las familias por el acompañamiento y el apoyo constante.

Seguimos creciendo, aprendiendo y representando al Rojo en cada competencia.