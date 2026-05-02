Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: JUAN ALBERTO ANTONIO MARGHERIT.
Edad: 85 Años.
Sus restos seràn sepultados en el Cementerio Municipal San Roque, el dìa sàbado 02 de Mayo a las 09:30 horas.
Servicio: COYSPU.
En Noetinger:
Falleciò: ANGEL REYES GARZZERO(LITO),
Deceso: 01-05-2026.
Edad: 90 Años.
Sus restos seràn sepultados el dìa sàbado 02 de Mayo a las 16:30 horas Cementerio Local.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.
En Las Parejas:
Falleciò: MARÌA ELENA BEVICH DE CAMPO.
Deceso: 01-05-2026.
Edad: 74 Años.
No se realizarà velatorio.
Sus restos seràn cremados.
Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.
En General Roca:
Falleciò: NATALIO AUGUSTO JUNCOS.
Edad: 89 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 16;00 horas en sala velatoria de CEGRO.
Recibirà sepultura el dìa 01 de Mayo, a las 16:00 horas. Previo responso en Parroquia Santa Rosa de Lima.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.
En General Roca:
Falleciò: CARLOS VIDAL MIGUEL.
Edad: 71 Años.
Acompañamos a familiares y amigos desde las 17:00 horas en sala velatoria de CEGRO.
Recibirà sepultura el dìa 01 de Mayo a las 10:00 horas. Previo responso en Sala Velatoria.
Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.