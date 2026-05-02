Necrològicas:

En Marcos Juàrez:

Falleciò: JUAN ALBERTO ANTONIO MARGHERIT.

Edad: 85 Años.

Sus restos seràn sepultados en el Cementerio Municipal San Roque, el dìa sàbado 02 de Mayo a las 09:30 horas.

Servicio: COYSPU.

En Noetinger:

Falleciò: ANGEL REYES GARZZERO(LITO),

Deceso: 01-05-2026.

Edad: 90 Años.

Sus restos seràn sepultados el dìa sàbado 02 de Mayo a las 16:30 horas Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI NOETINGER.

En Las Parejas:

Falleciò: MARÌA ELENA BEVICH DE CAMPO.

Deceso: 01-05-2026.

Edad: 74 Años.

No se realizarà velatorio.

Sus restos seràn cremados.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LAS PAREJAS.

En General Roca:

Falleciò: NATALIO AUGUSTO JUNCOS.

Edad: 89 Años.

Acompañamos a familiares y amigos desde las 16;00 horas en sala velatoria de CEGRO.

Recibirà sepultura el dìa 01 de Mayo, a las 16:00 horas. Previo responso en Parroquia Santa Rosa de Lima.

Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.

En General Roca:

Falleciò: CARLOS VIDAL MIGUEL.

Edad: 71 Años.

Acompañamos a familiares y amigos desde las 17:00 horas en sala velatoria de CEGRO.

Recibirà sepultura el dìa 01 de Mayo a las 10:00 horas. Previo responso en Sala Velatoria.

Servicio: CEGRO GENERAL ROCA.