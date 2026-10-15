Necrològicas:

En Marcos Juàrez:

Falleciò: DEOLINDO FALISTOCCO.

Edad: 92 Años.

Sus restos seràn trasladados a Cementerio, el dìa viernes 16 de Octubre a las 12:00 horas.

Servicio: COYSPU.

En Marcos Juárez:

Falleció: ANITA MARÍA SCIUTTO VDA. DE RANIERI.

Deceso: 15-10-2026.

Edad: 93 Años.

Sus restos serán sepultados el día viernes 16 a las 11:30 horas. Cementerio San Roque.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI MARCOS JUÁREZ.

En Leones:

Falleció: MARÍA ISABEL GARAY VDA. DE PIZZI.

Deceso: 15-10-2026.

Edad: 97 Años.

Velatorio el día 16 de Octubre a las 07:00 horas hasta las 10:00 horas. Previo responso en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. Cementerio Local.

Servicio: EMPRESA RESCALDANI LEONES.