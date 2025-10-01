Durante la mañana del martes, aproximadamente a las 11 horas, personal policial, luego de varias denuncias de los vecinos, logró dar con una motocicleta que conducía en zona céntrica de manera peligrosa.

El operativo constó de un seguimiento hasta un sector rural de la continuación de la calle Miguel Daga, donde los uniformados controlaron al autor, un menor de edad, y secuestraron la motocicleta, una Yamaha Crypton 110 cc.

Al trasladar el vehículo la comisaría pudieron constatar que el mismo tenía pedido de captura por haber sido robada en el año 2019 en Marcos Juárez.

El menor no quedó demorado.

Extraoficialmente el equipo de la Red Panorama pudo conocer la información de que el joven sería Guido B. Godoy, de 15 años.