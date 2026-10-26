Taekwondo del Club San Martín:

¡ Convocatoria Provincial y Clasificaciones a los Juegos Evita y a los Binacionales !.

Este fin de semana, nuestros taekwondistas participaron de la convocatoria de la Selección Provincialo en Río Cuarto, donde se definieron las clasificaciones para los Juegos Evita, los Juegos Binacionales y el Torneo Nacional Clausura.

Representando al Club San Martín estuvieron:

Benjamín Tapia, Felipe Vales, Catalina Vergani, Abril Falistoco.

Coach:

Juan Ignacio Busano

Entrenador:

Wálter Busano

Clasificados a los Juegos Binacionales:

BENJAMÍN TAPIA

CATALINA VERGANI

Además, el equipo logró clasificaciones para los Juegos Evita, con Wálter Busano como entrenador.

¡ Felicitaciones a nuestros deportistas y al cuerpo técnico por el compromiso y el trabajo realizado !.

¡ Orgullo Albiceleste !.