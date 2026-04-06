Durante la mañana del viernes, pasadas las 10 horas, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente vehicular ocurrido en calle 9 de Julio al 1100, en cercanías del cruce con Los Constituyentes.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un hombre de, aproximadamente, 42 años, el cual se dirigía por la calle hasta la subida de la intersección, perdió el control del rodado y chocó con un poste, sufriendo un vuelco en solitario.

Al llegar los bomberos, el hombre estaba siendo atendido por el servicio de emergencias SUM, quienes luego lo trasladaron al Hospital Abel Ayerza, donde ingresó con lesiones leves.

Se desconoce la causa del siniestro.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que el damnificado sería Manuel Ojeda. Actualmente ya se encontraría en su domicilio.