Agenda Roja del Club Argentino:
Viernes 02 de Octubre:
Básquet: 11 Fecha Asociación Cañadense. Primera División.
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. TENIS CLUB CORREA
Hora: 21:30.
Estadio: Aroón Gerchunoff.
Sàbado 03 de Octubre:
Fùtbol Infantil:
Local.
vs. Villa Argentina.
Fútbol Torneo Regional Federal Amateur.
CAMIONEROS DE CÓRDOBA vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Hora: 17.00.
Cancha de Instituto de Córdoba.
Vòley:
Grand Prix Sub 11.
Club Newbery-Everton.
Nataciòn:
11:00 horas.
Club Argentino.
Aquagym:
San Martìn Encuentro.
Tenis: Torneo Dobles Mixto.
Club Argentino.
Ocupaciòn Completa de Canchas.
Bàsquet Formativas:
Visitante.
vs. Sarmiento de Cañada de Gòmez.
Cena de Bàsquet.
Domingo 04 de Octubre:
Vòley:
Grand Prix Parcial Maxivòley.
Idiazàbal.
Tenis: Torneo Dobles Mixto.
Club Argentino.