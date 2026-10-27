Bàsquet de San Martìn:
¡ Cadetes Semifinalistas de la Cañadense !.
Los Gauchitos vencieron nuevamente a Totoras Juniors por el segundo juego de los Play Off de Formativas de la Cañadense, y el resultado fue el siguiente:
Cadetes: TOTORAS JUNIORS 29 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 96
El rival de semifinales serà Adeo de Cañada de Gòmez, comenzando la serie en el Leonardo Gutièrrez.
Felicitaciones a todos.
¡ Màs Gauchos Semifinalistas de la Cañadense !.
La Liga Pròximo tambièn pasò con autoridad a Semifinales, con un nuevo triunfo frente a Cremerìa por el segundo Partido de los Play Off de Formativas de la Cañadense.
Liga Pròximo: CREMERÌA 51 SAN MARTÌN 80
Adeo de Cañada de Gòmez serà el rival en Semifinales y la serie comenzarà en cancha de Adeo.
¡ Felicitaciones !.
¡ Los Infantiles tambièn Semifinalistas de la Cañadense !.
Otra categorìa del Gaucho a Semifinales, con victoria de los Infantiles en el clàsico, San Martìn tiene a sus cuatro categorìas en esta instancia de Formativas de la Cañadense.
Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 79 ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 49
En Semifinales el rival de los Gauchitos serà Sportivo Rivadavia y la serie comenzarà en San Genaro.
Felicitaciones por el excelente trabajo a todos.
¡ Los màs Pequeños tambièn tuvieron su clàsico !.
Las categorìas Mosquito, Premini y Mini, vivieron una hermosa jornada a puro bàsquet, con Partidos amistosos jugados en el Estadio Leonardo Gutièrrez.
Muchas gracias al Club Argentino por la visita y compartir este dìa de bàsquet con los màs chicos.