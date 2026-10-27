Bàsquet de San Martìn:

¡ Cadetes Semifinalistas de la Cañadense !.

Los Gauchitos vencieron nuevamente a Totoras Juniors por el segundo juego de los Play Off de Formativas de la Cañadense, y el resultado fue el siguiente:

Cadetes: TOTORAS JUNIORS 29 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 96

El rival de semifinales serà Adeo de Cañada de Gòmez, comenzando la serie en el Leonardo Gutièrrez.

Felicitaciones a todos.

¡ Màs Gauchos Semifinalistas de la Cañadense !.

La Liga Pròximo tambièn pasò con autoridad a Semifinales, con un nuevo triunfo frente a Cremerìa por el segundo Partido de los Play Off de Formativas de la Cañadense.

Liga Pròximo: CREMERÌA 51 SAN MARTÌN 80

Adeo de Cañada de Gòmez serà el rival en Semifinales y la serie comenzarà en cancha de Adeo.

¡ Felicitaciones !.

¡ Los Infantiles tambièn Semifinalistas de la Cañadense !.

Otra categorìa del Gaucho a Semifinales, con victoria de los Infantiles en el clàsico, San Martìn tiene a sus cuatro categorìas en esta instancia de Formativas de la Cañadense.

Infantiles: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 79 ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ 49

En Semifinales el rival de los Gauchitos serà Sportivo Rivadavia y la serie comenzarà en San Genaro.

Felicitaciones por el excelente trabajo a todos.

¡ Los màs Pequeños tambièn tuvieron su clàsico !.

Las categorìas Mosquito, Premini y Mini, vivieron una hermosa jornada a puro bàsquet, con Partidos amistosos jugados en el Estadio Leonardo Gutièrrez.

Muchas gracias al Club Argentino por la visita y compartir este dìa de bàsquet con los màs chicos.