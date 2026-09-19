Básquet de San Martín:

¡ El Gaucho dio un paso firme en Carcaraña !.

San Martín le ganó con un solido juego a Cremería en su cancha por 100 a 72, jugando uno de los mejores partido del torneo hasta el momento, en el equipo de Pierdominici hubo varios jugadores en un muy b uen nivel marcando con sus conversiones el ritmo del juego, Fran Secco 23 tantos, Facu Toia 20, Juampi Evangelista 19, Nacho Cuesta 12, y todos los juveniles que le siguen dando respuestas al Gaucho cada que le tocan participar, en esta oportunidad fue Santino Reinaudi quien debuto en la Primera del Cele.

Por el Club Atlético Carcaraña: Turraca 18, Morales 13, Giachetti 2, Hames 7, Guillen 9, Bini -, López 9, Hofer 2, Mielejzuck 6, Bahon 3, Paoloni – , y García 3.

D. T: F. Giulianelli.

Por San Martín de Marcos Juárez: Ignacio Cuesta 12, Valentino Carmona 3, Francisco Secco 23, Marco Espíndola 7, Juan Pablo Evangelista 19, Agustín Secco 2, Santino Reinaudi -, Facundo Toia 20, Bautista Rodríguez – , Mateo Grosso 6, Bautista Rossetti – y Bautista Kloster Deramo 8.

D. T: Esteban Pierdominici. A/T: Facundo Montechiari P F: Federico Salas U: Mario Ciciliani.

1 Cuarto: 14-28 2 Cuarto: 21-24 3 Cuarto: 21-30 y 4 Cuarto: 16-18.

Ahora el Gaucho tiene dos Partidos muy importante en el Leonardo Gutiérrez.

Este domingo a las 20:00 horas frente a Adeo en el Partido Pendiente y el Próximo viernes recibe a Norte.