Fin de Semana de Vòley para Argentino.

Viernes de emociòn para la Primera Divisiòn Nuestra Primera Divisiòn disputò un emocionante encuentro frente a Corralense, en condiciòn de visitante.

Argentino mostrò solidez, caràcter y un gran crecimiento durante todo el Partido, que se definiò en el quinto set. Finalmente, nuestras chicas cayeron en un ajustado tie break por 13-15, con un marcador Final de 2-3 para Corralense.

A pesar de la derrota, el equipo dejò una gran actuaciòn y continùa preparàndose para afrontar las instancias Finales del torneo.

Domingo de Mini Vòley en Monte Buey:

El domingo fue el turno de nuestras màs pequeñas, que viajaron hasta Monte Buey para participar de una jornada de MiniVòley en el Club Matienzo.

Argentino dijo presente con 20 jugadores, quienes disfrutaron de un hermoso domingo a puro vòley. aprendizajes, logros superados y mucha diversiòn.

Una jornada para seguir creciendo, compartir y disfrutar del deporte.

¡ Felicitaciones a todas nuestras jugadoras por representar a Argentino !.

Vòley: Un Fin de semana con triunfos y campeonatos para Argentino.

El Vòley del Club Argentino tuvo un intenso fin de semana de competencia, con participaciòn en distintos torneos y excelentes resultados para nuestras jugadoras.

Triunfo en Sub 18:

El dìa jueves, Argentino disputò en la localidad de Cruz Alta la 3 Fecha del torneo Sub 18, enfrentando a Newbery.

Las chicas de Argentino se quedaron con una contundente victoria por 3-0, continuando de gran manera su participaciòn en la competencia.

2 Grand Prix de la Liga:

El sàbado 12, en Monte Buey, se disputò el 2 Grand Prix de la Liga, donde Argentino estuvo representado por dos equipos.

Argentino A Obtuvo los siguientes resultados:

ARGENTINO A 2-0 SPORTING DE CORRAL DE BUSTOS.

ARGENTINO A 2-0 ARGENTINO B.

ARGENTINO A 0-2 CORRALENSE.

Con estos resultados, Argentino A finalizò en el 2 Puesto.

Por su parte, Argentino B disputò:

ARGENTINO B 2-1 SPORTING DE CORRAL DE BUSTOS.

ARGENTINO B 0-2 ARGENTINO A.

ARGENTINO B 0-2 MATIENZO DE MONTE BUEY.

El equipo finalizò en el 4 Puesto.

Domingo de Campeonas en Marcos Juàrez:

La actividad continuò el domingo en el Club Villa Argentina de Marcos Juàrez, donde se llevò adelante un torneo organizado por el Taller Municipal.

Argentino tuvo una destacada participaciòn y logrò dos tìtulos: las categorìas Sub 16 y Sub 18 No Federadas se consagraron Campeonas de sus respectivas competencias.

Un fin de semana cargado de Partidos, experiencia y grandes resultados, que refleja el crecimiento del Vòley del Club Argentino y el compromiso de nuestras jugadoras.

¡ Felicitaciones a todas las chicas y a quienes acompañan dìa a dìa este proceso !.